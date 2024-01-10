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ProSieben FUNFolge 2vom 10.01.2024
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Grundkurs Spanisch

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Folge 2: Grundkurs Spanisch

21 Min.Folge vom 10.01.2024

Der Spanisch-Unterricht beginnt und Jeff hinterlässt gleich zu Anfang einen bleibenden Eindruck. Er kommt zu spät und hat erstmal nichts anderes im Sinn, als bei Britta zu landen. Die lässt ihn jedoch eiskalt abblitzen. In einer Gruppenübung soll Jeff mit dem sichtlich betrunkenen Pierce eine kleine Konversation ausarbeiten, die die beiden ordentlich vergeigen. Dennoch wird die Gruppe bestens unterhalten und auch Britta scheint von Jeff amüsiert zu sein ...