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Folge 4: Bitte warten
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
Lästereien am Greendale Community College: Brittas neuer Freund Vaughn gerät mit seiner poetischen Ader ins Kreuzfeuer von Jeffs und Shirleys spitzen Zungen. Annie arbeitet derweil an einem psychologischen Experiment und versucht Troy und Abed dafür als Versuchskaninchen einzuspannen. Pierce hat sich ein sensationelles Fernhörgerät besorgt und hört deshalb Dinge, die nicht für seine Ohren bestimmt sind.
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
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