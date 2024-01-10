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Die falsche Botschaft

ProSieben FUNStaffel 2Folge 13vom 10.01.2024
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Folge 13: Die falsche Botschaft

20 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6

Die Gruppe plant unter Annies Leitung eine Anti-Drogen-Show, zu der 50 Teenies einer benachbarten Mittelschule kommen sollen. Pierce ist mit seiner Rolle als "Drogon" nicht zufrieden. Er will sie ausbauen und folgt Annie zu ihrer Wohnung. Zu seiner Überraschung lebt sie in einer billigen Absteige über einem Sexshop, weil sie knapp bei Kasse ist. Pierce bietet ihr Geld an, wenn sie ihm bei der Show mehr künstlerische Freiheiten gewährt. Mit fatalen Folgen ...

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