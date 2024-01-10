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Liverpool gegen Manchester

ProSieben FUNStaffel 2Folge 15vom 10.01.2024
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Folge 15: Liverpool gegen Manchester

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Troy und Abed haben sich gleichzeitig in die Bibliothekarin Mariah verliebt. Um ihre Freundschaft nicht zu gefährden, gehen sie zusammen mit Mariah auf den Valentinstanz, wo sie sich für einen von ihnen entscheiden soll. Jeff wird von Professor Duncan zu einem Fußball-Fernsehabend genötigt, an dem viele ungebetene Gäste erscheinen. Derweil wird Pierce von dem kleinen Mann, den er nur sieht, wenn er eine Überdosis seiner Schmerztabletten schluckt, vor ein Ultimatum gestellt ...

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