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Wer ist hier das Monster?

ProSieben FUNStaffel 2Folge 18vom 10.01.2024
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Folge 18: Wer ist hier das Monster?

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Die Gruppe schmeißt eine Baby-Party für Shirley, Andre und Chang. Dabei kommen sich die beiden potenziellen Väter ins Gehege, vor allem Chang übertreibt es mit seinen Bemühungen maßlos. Britta zeigt Interesse an Lukka, einem neuen Freund von Troy und Abed. Die beiden haben panische Angst, Britta könnte etwas mit ihm anfangen, weil ihre Freundschaft dann erfahrungsgemäß bald den Bach runtergeht. Doch Britta kann sich nicht von Lukka fernhalten und entdeckt dabei sein Geheimnis ...

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