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ProSieben FUNStaffel 2Folge 19vom 10.01.2024
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Mein Essen mit Abed

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Folge 19: Mein Essen mit Abed

20 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Abed hat Geburtstag und die Gruppe plant ihm zu Ehren eine Pulp Fiction-Party. Zu Jeffs Erstaunen bittet Abed ihn davor zu einem Gespräch unter vier Augen in ein teures Restaurant. Dort erzählt er ihm, sichtlich verändert, von seinem Engagement als Statist bei einer TV-Serie und einem Missgeschick, das ihm bei den Dreharbeiten zugestoßen ist. Er gesteht, dass ihn die Ereignisse am Set zum Umdenken bewogen haben. Jeff hat für Abeds Sinneswandel Verständnis - zunächst zumindest ...

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