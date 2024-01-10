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ProSieben FUNFolge 20vom 10.01.2024
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Füreinander geschaffen

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Folge 20: Füreinander geschaffen

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Die Lerngruppe schreibt sich für verschiedene Kurse ein. Britta und Troy belegen "Der Schauspieler in mir". Troy will sich vor dem Lehrer und Britta interessant machen und erfindet eine haarsträubende Geschichte. Jeff und Pierce belegen ein Weinseminar. Dabei lernen sie die Asiatin Wu Mei kennen, die sich zu Jeffs Entsetzen ausschließlich für Pierce interessiert. Zuerst zweifelt Jeff an seiner Attraktivität, doch dann entdeckt er die wahren Gründe für Wu Meis Zuneigung.