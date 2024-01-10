Das Gleichgewicht des SchreckensJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 3: Das Gleichgewicht des Schreckens
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
"Student" Chang und Professor Duncan veranstalten einen Affenzirkus um einstweilige Verfügungen, mit denen sie sich gegenseitig auf Abstand halten. Jeff verfällt in Hysterie, weil seine Cholesterinwerte gestiegen sind und er einen frühen Tod befürchtet. Währenddessen ist Shirley beleidigt - Britta und Annie rufen ohne ihre Hilfe eine große Mexiko-Ölkatastrophen-Spendensammlung ins Leben. Doch die Veranstaltung endet im Desaster ...
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
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