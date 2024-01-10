Folge 4: Greendale, wir haben ein Problem
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Das Greendale Community College konkurriert mit dem City College um den ersten simulierten Flug ins Weltall. Zu diesem Zweck organisiert Studienleiter Pelton einen alten, ausrangierten Raumsimulator. Die Gruppe soll ihn putzen und auf Vordermann bringen. Doch Annie, die unbedingt aufs City College wechseln möchte, hat einen fiesen Plan ausgeheckt, um ihrem neuen College den Sieg zu sichern. Jeff und seine Kommilitonen ahnen nichts ...
Genre:Sitcom, Comedy
Altersfreigabe:
12