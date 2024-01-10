Folge 12: Superhelden
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
Obwohl sich die Gruppe nun auf ihre Abschlussprüfungen konzentrieren sollte, lenkt Abed seine Freunde mit einer skurrilen, aber interessanten Theorie vom Lernen ab. Er glaubt, dass eine Verkettung von zufälligen Ereignissen jeden Einzelnen nach Greendale geführt hat. Dank seiner detaillierten Schilderung vergangener Ereignisse macht Shirley eine Entdeckung: Eine Person aus Abeds Erzählung ist verantwortlich für das Fremdgehen ihres Mannes ...
Genre:Sitcom, Comedy
Altersfreigabe:
6