G.I. Jeff - Geheimauftrag CobraJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 11: G.I. Jeff - Geheimauftrag Cobra
20 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Jeff feiert seinen Geburtstag - anscheinend jedoch mit zu viel Pillen und Alkohol, denn er findet sich in einem Alptraum aus animierten Superhelden wieder. Er selbst kämpft mit seinen Kumpanen als "Wingman" gegen eine Terroristengruppe namens "Cobra". Doch das Unterfangen läuft aus dem Ruder, als sich seine Truppe mit den Cobras verbündet und sich gegen ihn wendet ...
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
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