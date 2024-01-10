VCR-Kultivierung und pädagogische VeröffentlichungJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 9: VCR-Kultivierung und pädagogische Veröffentlichung
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
Annie und Abed sind pleite und brauchen dringend einen neuen Mitbewohner. Bei einem Treffen mit Annies Bruder und Abeds Freundin Rachel beginnt der Streit darüber, wer nun der neue Mitbewohner werden soll: der Bruder oder Rachel? Das neue "VCR Wild West" Spiel, dass Rachel mitgebracht hat, soll es entscheiden ...
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Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
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