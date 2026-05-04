Conchita - Unstoppable
Folge 1: Conchita - Unstoppable
53 Min.Folge vom 04.05.2026
Ein Jahr zwischen Triumph, Druck und Identität: Conchita Wurst hautnah. Die Dokumentation begleitet Conchita Wurst, die ESC-Siegerin 2014, im Jahr zwischen Triumph in Dänemark und dem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2015 in Wien. Sie blickt auf persönliche Höhepunkte, neue Erfahrungen und Begegnungen, aber auch auf Rückschläge und Herausforderungen. Das Porträt zeigt, wie sie Karriere, Öffentlichkeit und Identität vereint – und dabei konsequent ihren Überzeugungen treu bleibt. Bildquelle: ORF/WEST4MEDIA Filmproduktion
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Conchita - Unstoppable
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