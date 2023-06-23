Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Conjuring Kesha

Das Spuk-Haus

TLCFolge vom 23.06.2023
Das Spuk-Haus

Das Spuk-HausJetzt kostenlos streamen

Conjuring Kesha

Folge vom 23.06.2023: Das Spuk-Haus

44 Min.Folge vom 23.06.2023Ab 12

Kesha und der Schauspieler und Rapper GaTa checken für eine Nacht des Schreckens im mysteriösen Westerfeld-Haus ein. Ist der Meister-Illusionist Harry Houdini für die elektrisierenden paranormalen Aktivitäten verantwortlich? Oder sind es satanische Rituale und ein ungelöster Mord? Sie müssen genau zuhören, um die Wahrheit herauszufinden.

Alle verfügbaren Folgen