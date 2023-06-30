Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 12

Kesha fährt mit der ehemaligen Bachelorette Jojo Fletcher zum Mount Shasta, einem übernatürlichen Strudel mit den meisten Vermisstenfällen aller Nationalparks in den USA. Sie engagieren den Bigfoot-Experten Ronny LeBlanc, der sie durch den dunklen Abgrund führen soll, in der Hoffnung, ein mythisches Tier zu entdecken.

