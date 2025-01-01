Deltaburger mit Pulled Chicken of the Woods und FeigenchutneyJetzt kostenlos streamen
Cook out - draußen auf'kocht!
Folge 14: Deltaburger mit Pulled Chicken of the Woods und Feigenchutney
Dieses Abenteuer führt uns bis an den letzten Zipfel Europas. Zusammen mit Bäckerfreund Max besuchen wir Michael im Donaudelta in Rumänien. Er ist vor kurzem mit seiner Frau Kathrin ausgewandert und lebt nun fernab von Stress und Trubel inmitten einer atemberaubenden Natur am Fluss. Mit dem Motorboot geht es durch unzählige Kanäle und Wasserstraßen in dieser wunderschönen Moorlandschaft. Auf der Suche nach dem Schwefelporling, welcher auch als Chicken of the Woods bezeichnet wird, suchen wir die Weiden an den Uferlinien ab. Mit diesem wohlschmeckendem Pilz im Gepäck geht es mit dem Auto weiter über staubige Offroadpisten zu unserem Kochplatz direkt an der Donau. Jetzt wird es lecker - wir backen Burgerbuns, braten die Pilze an und am Ende gibt es den Deltaburger aus Pulled Chicken of the Woods mit leckerem Feigenchutney.
