just cookingStaffel 1Folge 13
35 Min.Ab 12

Cook Out: Outdoorfans kommen in dieser Folge voll auf ihre Kosten. Gemeinsam mit Jäger und Wildmetzger Sebastian und Bushcrafter Holger geht es in den Wald. Auf der Tagesordnung steht zunächst der Lagerbau bzw. die Einrichtung der perfekten Outdoor Küche. Anschließend wird¿s Kulinarisch, Wir kochen den perfekten Rehrücken auf dem Hot Stone, Dazu gibt es leckere Spatzen mit einer frisch gekochten Jue und Blaukraut. Ein Kulinarisches Highlight ist vorprogrammiert.

