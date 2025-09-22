CopStories (10/10): Leben und leben lassenJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 3
Folge 10: CopStories (10/10): Leben und leben lassen
Seit Iveta aus dem Frauenhaus entführt wurde, ist buchstäblich Feuer am Dach. Bergfeld und seine Leute müssen ihre Zeugin finden, bevor sie für die Drahtzieher des Moldawienexpress nicht mehr nützlich ist. Bei der Suche nach ihr sowie dem Maulwurf in den eigenen Reihen müssen die Cops aus der Kreitnergasse schließlich alles auf eine Karte setzen. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohásci) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Eberts) Murathan Muslu (Valentin „Itchy“ Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Mosburger) Regie: Umut Dag Christopher Schier Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick