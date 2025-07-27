Zum Inhalt springenBarrierefrei
CopStories Staffel 3

CopStories (4/10): Herz...Schmerz

ORF1Staffel 3Folge 4vom 27.07.2025
CopStories Staffel 3

Folge 4: CopStories (4/10): Herz...Schmerz

44 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12

Eine männliche Leiche wird gefunden, ein Russe, dessen Frau hinter seinem Tod sofort die Mafia wittert. Eberts und Itchy müssen herausfinden, was wirklich passiert ist. Derweil noch gar nichts ist im Fall einer Körperverletzung passiert, die eine besorgte Mutter zur Anzeige bringen möchte, und ein Mann hat den üblen Verdacht, dass ihn sein Stammwirt vergiften will. Alltag in Ottakring, der von schweren Vorwürfen gegenüber Roman überschattet wird. Und von einem überraschenden Anruf: Iveta meldet sich bei Itchy und bittet um seine Hilfe. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohásci), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Eberts), Murathan Muslu (Itchy), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Mosburger), Cornelius Obonya (Berischer), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Alev Irmak (Azra), Verena Altenberger (Chantal), Mathilde Graf (Iveta), Christian Dolezal (Hofmeister), Jevgenij Sitochin (Obradovic), Theresia Haiger (Silvia Mostezki), Klaus Huhle (Herr Mostezki), Andreas Kiendl (Biberwirt) u.a. Buch: Guntmar Lasnig Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

