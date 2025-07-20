Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 3vom 20.07.2025
44 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12

Der Schock nach dem Zwischenfall mit Tina sitzt tief, dennoch bleibt kaum Zeit zum Atemholen: Bei einem Kellereinbruch machen Helga und Sylvester einen schauerlichen Fund. Mathias und Flo bekommen es mit einem besonderen Fall von Hundeentführung zu tun und einige als "Tänzerinnen" eingereiste und aufgegriffene Mädchen erkenn die junge Frau wieder, die vor kurzem aus dem Auto von Berischers Schläger entkommen ist - Iveta. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohásci), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Eberts), Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Mosburger), Cornelius Obonya (Berischer) Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg) Alev Irmak (Azra) Verena Altenberger (Chantal) Buch: Karin Lomot Regie: Michi Riebl

