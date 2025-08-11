CopStories (6/10): Hin und herJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 3
Folge 6: CopStories (6/10): Hin und her
(Serie, AUT 2015) Im Fall der verbrannten Frauenleiche gibt es Fortschritte, seit Itchy von Iveta den Namen des Opfers erfahren hat. Iveta ist Journalistin und hat Swetlana auf einer Reise, bei der sie Hintergründe des Mädchenhandels recherchiert hat, kennengelernt. Während sich Bergfeld um ihre Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm bemüht, werden die Kollegen in eine Schule gerufen, ein Mädchen droht sich umzubringen. Aber auch Eberts und Leila haben brisante Aufgaben: Ein Safe wurde gestohlen. Was der Dieb, der wahrscheinlich schon den Schneidbrenner angeworfen hat, nicht weiß ist, dass im Safe Sprengstoff aufbewahrt wird. Dass nur wenig Zeit bleibt, die neue Kollegin Patrizia Kratzer zu begrüßen, kann man unter diesen Umständen direkt nachvollziehen. Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohásci), Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Eberts), Murathan Muslu (Valentin "Itchy" Janusovic), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Mosburger), Cornelius Obonya (Berischer), Verena Altenberger (Chantal), Mathilde Graf (Iveta), Reinhold Moritz (Vickerl), Jevgenij Sitochin (Obradovic), Michou Friesz (Paula Roth) u.a. Buch: Guntmar Lasnig Regie: Umut Dag und Christopher Schier Bildquelle: ORF/Hubert Mican
