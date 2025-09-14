CopStories (9/10): SchatzileinJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 3
Folge 9: CopStories (9/10): Schatzilein
Während Vickerl scheinbar endlich einmal das große Los gezogen hat, kämpft Andreas Bergfeld noch immer mit den seelischen Wunden, die der Selbstmord seiner Frau hinterlassen hat. Auch Helga sieht sich bei ihrem Ex-Mann Toni mit immer gravierenderen Problemen konfrontiert. Augen auf bei der Partnerwahl hätte übrigens auch einem Studentenpärchen gutgetan, bevor sie eine Affäre begonnen haben. Parallel dazu gehen die Ermittlungen im Fall der ermordeten Prostituierten Swetlana Lukaschenko mit Hochdruck weiter. Und für die an diesem Fall Beteiligten wird es immer gefährlicher. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohásci) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Mosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg) Mathilde Graf (Iveta) Verena Altenberger (Chantal) Reinhold Moritz (Vickerl) Erol Nowak (Sprengmeister) Regie: Umut Dag, Christopher Schier Buch: Mike Majzen Bildquelle: ORF/Hubert Mican
