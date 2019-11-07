Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cover Up

Unter die Haut – Die 5 krassesten und gefährlichsten Tattoo‑Trends

sixxStaffel 3Folge 1vom 07.11.2019
Unter die Haut – Die 5 krassesten und gefährlichsten Tattoo‑Trends

Unter die Haut – Die 5 krassesten und gefährlichsten Tattoo‑TrendsJetzt kostenlos streamen

Cover Up

Folge 1: Unter die Haut – Die 5 krassesten und gefährlichsten Tattoo‑Trends

27 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Ob Arschgeweih, den Namen der Ex oder das Ergebnis einer durchzechten Nacht - viele Menschen, die ihr Tattoo einst stolz auf der Haut trugen, bereuen heute das dauerhafte Motiv. Doch Rettung naht: "Cover-Up"-Coach Ronja Block (27) arbeitet seit 12 Jahren in ihrem Beruf und besitzt drei Tattoo-Studios in Göttingen, Paderborn und Kassel. In ihrem Team findet sie für jedes ungewünschte Bildchen den passenden Cover-Up-Tätowierer.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cover Up
sixx
Cover Up

Cover Up

Alle 3 Staffeln und Folgen