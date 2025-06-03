Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 1vom 03.06.2025
Tokio Street Dog

Tokio Street DogJetzt kostenlos streamen

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

Folge 1: Tokio Street Dog

21 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Feinschmecker Noah Cappe macht sich auf den Weg zur Maui Fair, die in Hawaii stattfindet. Wie erwartet wird hier Reis in verschiedensten Formen, Farben und Geschmacksrichtungen serviert. Vom sommerlichen Hawaii geht es für Noah direkt zum Aurora Winter Festival nach Kanada, wo unter anderem ein ganz besonderes Dessert auf den Gourmet wartet.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
ProSieben MAXX

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

Alle 4 Staffeln und Folgen