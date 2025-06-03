Staffel 9Folge 1vom 03.06.2025
Tokio Street DogJetzt kostenlos streamen
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 1: Tokio Street Dog
21 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Feinschmecker Noah Cappe macht sich auf den Weg zur Maui Fair, die in Hawaii stattfindet. Wie erwartet wird hier Reis in verschiedensten Formen, Farben und Geschmacksrichtungen serviert. Vom sommerlichen Hawaii geht es für Noah direkt zum Aurora Winter Festival nach Kanada, wo unter anderem ein ganz besonderes Dessert auf den Gourmet wartet.
Alle Staffeln im Überblick
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren