Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 3vom 03.06.2025
Ein Stiefel voller Gaumenfreude

Folge 3: Ein Stiefel voller Gaumenfreude

21 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Der Christkindlmarkt in Milwaukee erinnert an Traditionen aus dem deutschsprachigen Raum. Noah Cappe kostet Bratwurst, Sauerkraut und jede Menge Käse. An Letzteres wird sich der Feinschmecker noch lange erinnern. Noch mehr Tradition wartet außerdem in Texas auf Noah, denn auf der Charro Days Fiesta dreht sich alles um feurige Würze.

