Crazy USA
Folge 1: Die 10 verrücktesten Foodtrends Amerikas
45 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
"Kabel Eins" hat sich auf die Suche nach den abgefahrensten Food-Trends gemacht, die das Land der unbegrenzten Kalorienbomben zu bieten hat. Hier treffen italienische Klassiker auf amerikanischen Größenwahn, und "XXL" bekommt eine ganz neue Bedeutung. Eine epische Reise durch die verrücktesten Food-Spots des Landes. Mund auf für den großen Amerika-Schmaus!
