Zwischen Kurzhaarschnitt und Freudentränen Jetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 2: Zwischen Kurzhaarschnitt und Freudentränen
49 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 6
Vier Jungfriseur:innen geben wieder alles, um das Beste aus ihren Kundinnen herauszuholen. Dabei trifft unter anderem Friseur Manuel auf Friseurmeisterin Laura Suzan. Schafft der 25 Jährige es, seine Branchen-Kollegin mit einem neuen Look zu begeistern? Eines ist garantiert: von erschrockenen Gesichtern bis zu Freudentränen ist auch diesmal die volle Bandbreite der Emotionen mit dabei!
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
