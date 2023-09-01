Kreatives Chaos und extreme VeränderungJetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 5: Kreatives Chaos und extreme Veränderung
46 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12
Lisa, Lena, Claudia und Mudi stehen in den Startlöchern und wollen ihr Talent unter Beweis stellen. Auf die vier Kundinnen wartet eine Typveränderung. Cristoph Gambeck geht auf Position, um das Geschehene zu beobachten und im Notfall Hilfe zu leisten. Die vier Stunden vergehen wie im Flug. Doch hat jeder Kandidat das Umstyling rechtzeitig zu Ende gebracht?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen