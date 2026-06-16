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Daheim - das Volksgruppenmagazin
Folge 17: Daheim - das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 16.06.2026
50 Jahre Volksgruppengesetz: Fortschritt oder Fehler? | Terezija Stoisits über politische Rück- und Fortschritte in der Volksgruppenpolitik | Terror in Österreich: Wo waren Sie als die Bomben detonierten? | "Wie sagt man ...?": Getränke
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