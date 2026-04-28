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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 11Folge 2vom 28.04.2026
Die Rückkehrenden

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 2: Die Rückkehrenden

39 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Den Veteraninnen wird ihr Platz streitig gemacht, denn die Neuen wollen ihren Traum verwirklichen und es ins DCC-Trainingslager schaffen. Sie müssen sich Interviews, Solos, schwierigen Choreografien und harten Jurys stellen.

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