Phantom-Chilis und Knochenbrecher-KrabbenJetzt kostenlos streamen
Dangerous Food
Folge 2: Phantom-Chilis und Knochenbrecher-Krabben
29 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Profi-Kletterer Moritz Hans taucht in die gefährlichen Mangrovensümpfe Australiens ein, um die berüchtigte Mudcrab zu jagen - eine aggressive Riesenkrabbe mit Scheren, die mühelos Kokosnüsse knacken und Finger abkneifen können. Parallel dazu begibt sich YouTuberin Kim Caramella auf die abgelegenen japanischen Bonin-Inseln, um die mysteriöse Phantom Chili zu finden - eine winzige Schote von legendärer Schärfe, die selbst den lokalen Farmern den Atem raubt.
Dangerous Food
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben