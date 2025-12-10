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Das Deko-Ramsch-Geschäft

Das Deko-Ramsch-Geschäft

ORF1Staffel 1Folge 2vom 10.12.2025
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Das Deko-Ramsch-Geschäft

Folge 2: Das Deko-Ramsch-Geschäft

42 Min.Folge vom 10.12.2025

Leuchtende Weihnachtsmänner, freischwebende Putti, psychedelisch blinkende Lichtschnüre – was es halt so braucht für die maximale adventliche Außenwirkung. Böse Zungen sprechen von Ramsch, aber das kann den echten Weihnachtsfreak nicht von der Grundausstattung eines strahlenden Fests abbringen. Mit Lametta, Kugeln, Duftkerzen und Co wird hierzulande alljährlich ein umfassendes Geschäft gemacht, kommt doch vieles davon aus fernöstlicher Billigstproduktion und wird zu vergleichsweise stattlichen Preisen verkauft. Die Dokumentation stellt das Angebot auf den Prüfstand und zeigt auch die Arbeitsverhältnisse in den Produzentenländern wie China. Manch einem würde die Freude am schönen Fest wohl vergehen, wenn er sehen würde, unter welchen Umständen sein 1-Euro-Schmuck hergestellt worden ist. Bildquelle: ORF/D5 Productions GmbH

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