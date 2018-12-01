Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 2: Folge 2
163 Min.Folge vom 01.12.2018Ab 12
Der Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas haben den weltweiten Wahnsinn weiterentwickelt und duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Im Team Joko kämpfen Thorsten Legat und Jeannine Michaelsen, Team Klaas besteht aus Sido und Johannes B. Kerner. Die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage fällt im Studio. Joko & Klaas kämpfen gegeneinander um die Länderpunkte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben