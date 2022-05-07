Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 3: Episode 3
166 Min.Folge vom 07.05.2022Ab 12
Heute stellen sich Johannes Oerding, Kevin Großkreutz, Collien Ulmen-Fernandes und Riccardo Simonetti in den Teams von Joko und Klaas den neuen weltweit-wahnsinnigen Herausforderungen.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
