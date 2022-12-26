Die Wolters als Marionetten & Sophie Passmann High on KaktusJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 1: Die Wolters als Marionetten & Sophie Passmann High on Kaktus
173 Min.Folge vom 26.12.2022Ab 12
Im Gegensatz zu allen anderen schenken sich Joko und Klaas nichts und schicken Dennis & Benni Wolter, Sophie Passmann, Verona Pooth und Sven Hannawald in einer neuen Folge „Duell um die Welt” los, um erbittert um jeden Punkt zu kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben