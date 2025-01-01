Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge
Folge 2: Macht
19 Min.Ab 12
Die Folge „Macht“ geht den dunkelsten Seiten der Menschen auf den Grund. Wie schnell bilden sich Machtgefüge im Gefängnis? Wie wird sich Macht verschafft und am Wichtigsten - wer wird die ihm gegebene Macht ausnutzen oder sogar missbrauchen?
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
