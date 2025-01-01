Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge

Macht

Macht

Folge 2: Macht

19 Min.Ab 12

Die Folge „Macht“ geht den dunkelsten Seiten der Menschen auf den Grund. Wie schnell bilden sich Machtgefüge im Gefängnis? Wie wird sich Macht verschafft und am Wichtigsten - wer wird die ihm gegebene Macht ausnutzen oder sogar missbrauchen?

