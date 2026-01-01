Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge

Gehorsam

Gehorsam

20 Min.Ab 16

Folge 7: Gehorsam

20 Min.Ab 16

In der letzten Folge deckt Slavik mit einem menschenverachtenden Experiment auf wie gefährlich blinder Gehorsam sein kann. Frau Weiß, die Psychologin, die dieses Experiment begleitet ist geschockt von dem Ergebnis.

