Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge
Folge 1: Das Experiment (Pilot)
20 Min.Ab 12
Das Stanford-Prison-Experiment des Wissenschaftlers Philip Zimbardo schlug in den 70er Jahren große Wellen. Die Teilnehmenden des Experimentes wurden per Zufall in Gefängniswärter und Gefangene eingeteilt. Comedypreis-Gewinner Slavik Junge überträgt das kontroverse Experiment in die Gegenwart und möchte herausfinden, ob die erschreckenden Erkenntnisse von damals noch heute aktuell sind. Bereits am ersten Tag werden interessante Konflikte sichtbar, die auch Slavik überraschen.
