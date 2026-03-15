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Das geheime Leben der Kängurus

Känguru-Mob

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
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Das geheime Leben der Kängurus

Folge 1: Känguru-Mob

46 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Eines der berühmtesten Tiere Australiens ist das Känguru. Die Doku-Serie zeigt, wie sich die hüpfenden Säugetiere ernähren, ihre Jungen aufziehen und sich gegen Fressfeinde - wie zum Beispiel den Dingo -wehren.

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