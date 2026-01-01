Das geheime Leben der Koalas
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Das geheime Leben der Koalas
Das Leben der Koalas spielt sich in den Eukalyptuswäldern an der Ost- und Südostküste Australiens ab. Die Eukalyptusblätter sind die Hauptnahrungsquelle der kleinen Beuteltiere, und sie benötigen bis zu 20 Stunden Schlaf am Tag. Allerdings steigt ihr Energielevel in der Paarungszeit - und die Tiere können sehr aggressiv werden.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media