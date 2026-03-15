Das geheime Leben der Koalas
Folge 2: Paarungszeit
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Das Leben der Koalas spielt sich in den Eukalyptuswäldern an der Ost- und Südostküste Australiens ab. Die Eukalyptusblätter sind die Hauptnahrungsquelle der kleinen Beuteltiere, und sie benötigen bis zu 20 Stunden Schlaf am Tag. Allerdings steigt ihr Energielevel in der Paarungszeit - und die Tiere können sehr aggressiv werden.
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Das geheime Leben der Koalas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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