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Das geheime Leben der Koalas

Paarungszeit

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Paarungszeit

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Das geheime Leben der Koalas

Folge 2: Paarungszeit

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Das Leben der Koalas spielt sich in den Eukalyptuswäldern an der Ost- und Südostküste Australiens ab. Die Eukalyptusblätter sind die Hauptnahrungsquelle der kleinen Beuteltiere, und sie benötigen bis zu 20 Stunden Schlaf am Tag. Allerdings steigt ihr Energielevel in der Paarungszeit - und die Tiere können sehr aggressiv werden.

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