Staffel 02 Folge 01: Die Rückkehr nach Kazantip Teil 1 - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL
Folge 1: Staffel 02 Folge 01: Die Rückkehr nach Kazantip Teil 1 - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL
49 Min.Folge vom 19.09.2011Ab 16
Kazantip - die Partyrepublik lockt jährlich tausende Menschen in die Ukraine: Auf die Suche nach Spaß, Alkohol und vor allem freizügiger Liebe begeben sich auch Österreicher wie Mario Orsolic und Peter Langhammer. Das Geschäft mit der Liebe Spezial wirft einen Blick hinter die Kulissen des Partygeschehens und entdeckt, dass es auch in Kazantip schwierig ist die große Liebe zu finden.
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4