Das Geschäft mit der Liebe Spezial
5 StaffelnAb 16
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Das Geschäft mit der Liebe Spezial
Schnelle Sexabenteuer, schöne Menschen und Party bis zum Umfallen. Hört sich eigentlich nach einem perfekten Partyurlaub an!? In "Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL" begleiten wir Männer und Frauen nach Rumänien, Kazantip oder Spanien. Werden sie auf ihren Reisen den Traumpartner finden?
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
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