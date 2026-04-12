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DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Wankt Orbán – fällt das Vorbild der Rechten?

ORF2Staffel 1Folge 50vom 12.04.2026
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Wankt Orbán – fällt das Vorbild der Rechten?

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DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Folge 50: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Wankt Orbán – fällt das Vorbild der Rechten?

45 Min.Folge vom 12.04.2026

Showdown in Budapest: Nach 16 Jahren könnte Ungarns Regierungschef Viktor Orbán nun seine Macht verlieren. Sein proeuropäischer Herausforderer Péter Magyar hat reale Chancen, den starken Mann Ungarns zu stürzen – eine Richtungswahl mit Signalwirkung weit über Europa hinaus. Orbán gilt als Blaupause für rechtspopulistische Bewegungen von der FPÖ bis zu Trumps MAGA-Bewegung. Fällt sein Modell – oder würde ein weiterer Wahlsieg auch andere rechtspopulistische Parteien stärken? Darüber spricht Susanne Schnabl mit: Christian Hafenecker, Generalsekretär FPÖ, Ulrike Lunacek, ehem. Vizepräsidentin EU-Parlament, Die Grünen, Reinhard Heinisch, Politikwissenschafter Universität Salzburg und Boris Kálnoky, Leiter der Medienschule am regierungsnahen Mathias-Corvinus-Collegium in Budapest.

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