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DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Feilschen bis zuletzt: Spart die Regierung gerecht?

ORF2Staffel 1Folge 57vom 07.06.2026
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Feilschen bis zuletzt: Spart die Regierung gerecht?

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DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Folge 57: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Feilschen bis zuletzt: Spart die Regierung gerecht?

43 Min.Folge vom 07.06.2026

Am Mittwoch präsentiert Finanzminister Markus Marterbauer sein Doppel-Sparbudget. „Alle“ müssen ihren Beitrag leisten, betont die Regierung, die bis zuletzt über Einsparungen im Sozialbereich verhandelt. Aber werden die Lasten auch fair verteilt – insbesondere zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern? Was ist notwendig, was ist sozial gerecht? Und führt dieses Budget aus der Krise? Darüber spricht Susanne Schnabl mit: Kai Jan Krainer, Budgetsprecher SPÖ, Andreas Ottenschläger, Finanzsprecher ÖVP, Helene Schuberth, Bundesgeschäftsführerin ÖGB, Franz Schellhorn, Agenda Austria.

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