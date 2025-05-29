"Zieht euch warm an!" – Kampfansage zum StaffelstartJetzt kostenlos streamen
Das große Allgemeinwissensquiz
Folge 1: "Zieht euch warm an!" – Kampfansage zum Staffelstart
111 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 6
Reporter Fabian Köster spricht in ganz Deutschland wieder Menschen an. Wer beantwortet seine Fragen richtig und schafft es zu Jörg Pilawa in die Sendung? Und wie schlagen sich die Kandidat:innen im Quiz-Test im Studio?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Allgemeinwissensquiz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1