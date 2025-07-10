Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Allgemeinwissensquiz

Ob die Bremer Stadtmusikanten oder geteilte Meere - das ist Allgemeinwissen

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 10.07.2025
Ob die Bremer Stadtmusikanten oder geteilte Meere - das ist Allgemeinwissen

110 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6

Wer hat die nötige Portion Allgemeinwissen? Straßenreporter Fabian Köster befragt Passant:innen und wer seine Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz" bei Jörg Pilawa im Studio.

