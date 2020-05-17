Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 1vom 17.05.2020
104 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 6

 Sechs Teams aus Konditormeistern und -meisterinnen treten in der zweiten Staffel von "Das große Backen - die Profis" zum Wettstreit um den Goldenen Cupcake und 100.000 Euro an. Jede Woche werden zwei Aufgaben gefordert, die in einer gewissen Zeitvorgabe gemeistert werden müssen. Neu ist: Neben vorgegebenen Herausforderungen werden sich die Teams in diesem Jahr auch Überraschungs-Challenges stellen müssen. Wer überzeugt am Ende durch Kreativität und handwerkliches Geschick?

