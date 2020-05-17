Signature-Stücke und Köstlichkeiten zum Thema "Tierwelten"Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 1: Signature-Stücke und Köstlichkeiten zum Thema "Tierwelten"
104 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 6
Sechs Teams aus Konditormeistern und -meisterinnen treten in der zweiten Staffel von "Das große Backen - die Profis" zum Wettstreit um den Goldenen Cupcake und 100.000 Euro an. Jede Woche werden zwei Aufgaben gefordert, die in einer gewissen Zeitvorgabe gemeistert werden müssen. Neu ist: Neben vorgegebenen Herausforderungen werden sich die Teams in diesem Jahr auch Überraschungs-Challenges stellen müssen. Wer überzeugt am Ende durch Kreativität und handwerkliches Geschick?
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen