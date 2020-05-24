Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Folge 2

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 24.05.2020
Erst durch die Jury erfahren die Profis welche Aufgabe in der Überraschungs-Challenge auf sie wartet: Es gilt zwei Sorten des französischen Klassikers "Mille-Feuille", ein Blätterteigkuchen mit verschiedenen Füllungen, auf den Tisch zu zaubern. Eins sei schon gesagt: Diese Challenge bringt einige Teams ins Schleudern. In Aufgabe 2 dann das absolute Highlight: Welches "Live Plating" mit einem Schokoladen-Schaustück zum Thema Märchen wird die Erwartungen übertreffen?

SAT.1
