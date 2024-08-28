Gigantischer Auftakt zur 12. StaffelJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Gigantischer Auftakt zur 12. Staffel
115 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 6
Auf die Plätzchen, fertig, backt: Wer wird Deutschlands beste Hobbybäckerin oder Deutschlands bester Hobbybäcker 2024? Um der Antwort einen Schritt näher zu kommen, müssen die Kandidat:innen die Jury in der ersten Aufgabe mit ihrem persönlichen Lieblingsrezept überzeugen. Die erste Technische Prüfung startet mit einem echten Klassiker, der Esterházytorte. In der finalen Aufgabe geht es darum, ein kreatives Selbstportrait aus Torte zu erschaffen.
Das große Backen
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen